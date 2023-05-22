В этом году на крупнейшей международной выставке региона по сельскому хозяйству - Caspian Agro 2023 - впервые в Азербайджане был представлен бесспорный лидер в линейке садовых тракторов - итальянский трактор Carraro Agritalia.

Завод в Ровиго - гордость Carraro Group по производству специализированных тракторов мощностью от 65 до 110 л.с. - ежедневно сводит со своих сборочных конвейеров тракторы основных марок мировых производителей, таких как John Deere, Massey Ferguson, Claas и Valtra и др., и это в дополнение к тракторам исторической марки Carraro.

Известные своими тремя маленькими лошадками и лозунгом «Тракторы, созданные для лучших», тракторы Carraro производятся с заботой о конечных пользователях.

Тракторы Carraro являются синонимом инноваций в области сельского хозяйства. Только те, кто проектирует, разрабатывает и производит полноценные тракторы, могут по-настоящему понять потребности клиента.