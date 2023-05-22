В Азербайджане представлен лидер среди садовых тракторов фото
В этом году на крупнейшей международной выставке региона по сельскому хозяйству - Caspian Agro 2023 - впервые в Азербайджане был представлен бесспорный лидер в линейке садовых тракторов - итальянский трактор Carraro Agritalia.
Завод в Ровиго - гордость Carraro Group по производству специализированных тракторов мощностью от 65 до 110 л.с. - ежедневно сводит со своих сборочных конвейеров тракторы основных марок мировых производителей, таких как John Deere, Massey Ferguson, Claas и Valtra и др., и это в дополнение к тракторам исторической марки Carraro.
Известные своими тремя маленькими лошадками и лозунгом «Тракторы, созданные для лучших», тракторы Carraro производятся с заботой о конечных пользователях.
Тракторы Carraro являются синонимом инноваций в области сельского хозяйства. Только те, кто проектирует, разрабатывает и производит полноценные тракторы, могут по-настоящему понять потребности клиента.
В настоящее время ассортимент бренда сосредоточен на специализированных моделях для фруктового, орехового, миндального садов и виноградника, а также на новой гибридной версии с низким воздействием на окружающую среду.
Специализированные тракторы с компактной конструкцией благодаря разной ширине осей и более или менее низкому капоту способны выполнять различные виды междурядной обработки сельскохозяйственных культур.
Отметим, что бренд предлагает также муниципальные решения. Благодаря мощной гидравлической системе, к тракторам можно устанавливать любого рода муниципальные агрегаты, такие как для уборки мусора, подметания и чистки дорог от снега, мульчирования почвы и т.д.
Благодаря богатому набору опций и гибкой политике импортера клиент может конфигурировать трактор Carraro «под себя».
В Азербайджане импортером высококачественного и специализированного бренда Carraro Agritalia является компания Imagro Technics.
ООО «Имагро» является дочерней компанией «Импротекс». Компания c 2019 года предоставляет услуги по продаже и высококачественное сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники в Азербайджане. Команда во главе с Вюгаром Алекперовым нацелена на повышение квалификации и знаний на сельскохозяйственном рынке услуг. Компания предлагает широкий выбор сельскохозяйственной техники - тракторы, комбайны, опрыскиватели как для борьбы с вредителями, так и для сельскохозяйственной обработки, а также различные агрегаты, прицепы и полуприцепы.
Imagro technics
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