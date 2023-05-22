На «Локбатанском круге» наведен порядок
Такси и автобусы, следующие в различные города и регионы Азербайджана, многочасовые пробки и заторы. В надежде найти подходящее транспортное средство пассажиры блуждают по проезжей части, а беспорядочное движение автомобилей приводит к задержкам движения. Для «Локбатанского круга» - такая картина была обычной, бакинцы и гости столицы с этим вроде уже и свыклись.
Но теперь, наконец-то удалось обуздать хаотичную ситуацию, на протяжении многих лет наблюдавшуюся на круге с весьма интенсивным пассажиропотоком. Cегодня здесь царит совсем иная картина. В результате совместной работы Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел и Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта удалось ликвидировать хаотичную ситуацию на этой территории.
Здесь создана соответствующая инфраструктура для комфортного и безопасного передвижения граждан. С участием соответствующих госструктур установлены барьеры, ограждения и предупредительные знаки, реорганизованы пешеходные переходы. Предприняты важные шаги как по предотвращению незаконных пассажироперевозок, так и безопасного передвижения граждан на данной территории.
Особую роль в изменении ситуации на «Локбатанском круге» играет сданная здесь в эксплуатацию Бакинская южная автостанции. Теперь автобусы, следующие с Бакинского международного автовокзального комплекса в направлении южного и западного регионов страны, в обязательном порядке заезжают на территорию Бакинской южной автостанции. Сюда же для обслуживания пассажиров привлечены и дополнительные транспортные средства.
Можно с уверенностью сказать, что благодаря новой автостанции в Баку появилось пространство, предлагающее перевозки с более комфортными для граждан условиями. При этом достигнута и главная цель – защита жизни и здоровья пассажиров, а также наведение порядка на улицах и проспектах столицы и подступах к ней.
Положительный результат совместной миссии Главного управления государственной дорожной полиции и Агентства наземного транспорта Азербайджана позволяет надеяться, что работа в этом направлении будет продолжена и на других проблемных территориях Баку.