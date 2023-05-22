На «Локбатанском круге» наведен порядок

10:50

Такси и автобусы, следующие в различные города и регионы Азербайджана, многочасовые пробки и заторы. В надежде найти подходящее транспортное средство пассажиры блуждают по проезжей части, а беспорядочное движение автомобилей приводит к задержкам движения. Для «Локбатанского круга» - такая картина была обычной, бакинцы и гости столицы с этим вроде уже и свыклись.

Но теперь, наконец-то удалось обуздать хаотичную ситуацию, на протяжении многих лет наблюдавшуюся на круге с весьма интенсивным пассажиропотоком. Cегодня здесь царит совсем иная картина. В результате совместной работы Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел и Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта удалось ликвидировать хаотичную ситуацию на этой территории. Здесь создана соответствующая инфраструктура для комфортного и безопасного передвижения граждан. С участием соответствующих госструктур установлены барьеры, ограждения и предупредительные знаки, реорганизованы пешеходные переходы. Предприняты важные шаги как по предотвращению незаконных пассажироперевозок, так и безопасного передвижения граждан на данной территории.