Глава украинской разведки: контрнаступление начнется в ближайшее время

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, оно начнется в ближайшее время. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK.

"У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что контрнаступление начнется в ближайшее время", — сказал Буданов.

В то же время глава украинской разведки подчеркнул, что ВСУ все еще нуждаются в солидном запасе вооружений и боеприпасов для успешного продолжения операций:"Нужно больше оружия. Нужны истребители. Надеюсь, что у международного сообщества все готово для помощи Украине".