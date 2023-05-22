Рейд бойцов «Российского добровольческого корпуса» (РДК) и Легиона «Свобода России» (ЛСР) в Белгородской области России вызвал панику в российском информационном пространстве, говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

«Для России события в Белгородской области стали информационным потрясением. На российские власти и армию полилась критика за неспособность укрепить границы и слабость укреплений, которые были возведены в регионах», - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что информационное пространство отреагировало паникой, фракционностью и несогласованностью. Часть российских военных блогеров акцентировала внимание на том, что «РДК» и «ЛСР» состоят в основном из россиян, они назвали их бойцов «предателями России» и обвинили в работе на Главное управление разведки Украины, отмечают в ISW.

Экс-командующий сепаратистов Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что он давно предупреждал о возможности совершения подобных рейдов.

В то же время глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин воспользовался ситуацией, чтобы наброситься с обвинениями на российское правительство и обвинить его в содействии атаке своей бюрократической бездеятельностью, отмечают аналитики.

«Первая замеченная линия российских оборонительных укреплений пролегает, в частности, в 2 км от Горы-Подола, и предположение, что силам «РДК» удалось пробить оборонительную линию, подчеркивает слабость таких укреплений, по крайней мере, когда они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и хорошо оснащенными солдатами», – говорится в отчете ISW.

Такая реакция российских комментаторов свидетельствует о том, что эта атака застала их врасплох, добавляют аналитики.