Подчеркнув важность организованной в Баку Милли Меджлисом и Парламентской ассамблеей ОБСЕ международной конференции на тему «Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством «зеленой» экономики, транспортной координации и устойчивого развития, на которой представлено большое число парламентских делегаций стран-членов ОБСЕ, Седерфельт сказала, что здесь создана хорошая возможность для обсуждения важных вопросов повестки дня.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщила, что вместе с делегацией посетит Зангиланский район, где ознакомится с процессами восстановления наших территорий.

Отметив, что в медийной плоскости в настоящее время звучат позитивные заявления, связанные с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, Седерфельт поинтересовалась мирной повесткой дня.

Глава государства подчеркнул важность международной конференции, организованной Милли Меджлисом совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Отметив важность визита делегации на наши освобожденные от оккупации земли, ознакомления с проводимой там работой, Алиев сообщил, что на этих территориях ведутся широкомасштабные восстановительные и строительные работы.

Президент отметил, что именно Азербайджан после окончания 44-дневной Отечественной войны выступил с инициативой нормализации отношений и подписания мирного договора с Арменией.

Подчеркнув в этом контексте проведенные в последнее время переговоры в Вашингтоне по тексту мирного договора на уровне министров иностранных дел двух стран, а также свои встречи с премьер-министром Армении в Брюсселе при поддержке президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, глава государства сказал, что и в предстоящий период ожидаются встречи в рамках различных международных мероприятий.

Алиев также подчеркнул, что наша страна поддерживает подписание мирного договора на основе представленных Азербайджаном 5 принципов, в частности, взаимного признания территориальной целостности и суверенитета государств.

Глава государства сказал, что инициатива объединения Азербайджана, Грузии и Армении на одной платформе и создания интегрированной модели Южного Кавказа была выдвинута именно Азербайджаном.

На встрече также были обсуждены вопросы открытия транспортно-коммуникационных линий.