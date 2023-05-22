Kapital Bank и его руководящий сотрудник получили международную награду

«Kapital Bank сегодня является крупнейшим банком в Азербайджане по числу сотрудников. Мы не только увеличиваем нашу команду, но и параллельно улучшаем опыт и удовлетворенность сотрудников. Наша первостепенная цель заключается в том, чтобы каждый человек, работающий в банке, возвращаясь домой с работы, нес с собой новые знания, бесценный опыт и положительные эмоции. Являясь одним из крупнейших работодателей нашей страны, мы первая азербайджанская компания, получившая эту награду», — отметила лидер Офиса организационного развития Kapital Bank Фаргана Мамедова.

Следует отметить, что премия организована лондонской академией Employer Brand Academy, кандидатов на которую оценивает международное жюри. Среди награжденных на мероприятии в этом году были такие крупные компании, как Türkcell, Philipp Morris и другие.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 115 филиалах и 30 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.