Суд отложил арест Имрана Хана

Антитеррористический суд Исламабада приостановил до 8 июня действие ордера на арест экс-премьера Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана по восьми статьям обвинения в насилии. Об этом пишет газета Dawn.

Решение о приостановке действия ордера на арест было оглашено в суде в присутствии Хана. Он явился в судебную инстанцию и внес залог за освобождение из-под стражи.

Напомним, политика обвиняют в насилии в отношении сотрудников сил безопасности во время своего ареста 9 мая в здании суда по обвинению в коррупции и отмывании денег. 12 мая Верховный суд Пакистана признал арест незаконным и постановил освободить бывшего премьера из-под стражи.