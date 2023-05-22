Эрдоган: Турция даст ответ недоброжелателям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Haber подверг критике попытки западных СМИ повлиять на общественное мнение в Турции публикациями о выборах в стране.

Эрдоган отметил, что определенные круги на Западе не могут смириться с тем фактом, что Турции удалось «искоренить терроризм». При этом глава государства отметил, что Турции пришлось в одиночку вести борьбу против террористических организаций. Он также добавил, что Запад обеспокоен развитием оборонной промышленности Турции.

«Нравится ли им Турция, которая укрепляется в сфере оборонной промышленности? Конечно, мы им не нравимся. Мы им не нравимся, потому что мы больше не покупаем у них оружие и боеприпасы. Наш народ ответил им 14 мая (в первом туре выборов). Я надеюсь, что 28 мая (во втором туре выборов) он сделает это снова. Слышали ли вы о недовольстве нашими усилиями от Азербайджана, Катара или Ливии? Нет. Когда мы смотрим на тех, кого беспокоит наш успех, нам становится ясно, кто друг, а кто враг», - сказал он.

Президент Турции, говоря о процессе добровольного и безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, отметил: «На сегодняшний день в районы, очищенные ВС Турции от террористов, вернулись почти 560 тысяч беженцев. Это число будет увеличиваться по мере того, как террористические организации будут выдворяться из Сирии».