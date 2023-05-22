В Брянске тревожно: собирают силовиков

В Брянской области России объявили сигнал «Эдельвейс», подразумевающий общий сбор силовиков. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным телеграм-каналов, Росгвардия усиливается в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона.

В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи Стародубского муниципального округа. Он отметил, что пострадавших нет.

Кроме того, сообщается, что в Брянской области загорелось здание научно-производственного предприятия «Александр», которое выполняет заказы Минобороны России.