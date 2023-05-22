Дашнаки в панике: «У нас есть пять-шесть месяцев...»

Оппозиция Армении выйдет на уличные протесты в связи с заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, которая включает и Карабах . Об этом объявил депутат армянского парламента, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

22 мая Пашинян на пресс-конференции заявил, что 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, которые готовы признать армянские власти, включают также Карабах.

Сагателян предположил, что 25 мая в Москве состоится трехсторонняя встреча с участием Пашиняна, а также президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина, потом состоятся переговоры в Кишиневе и Брюсселе.

«А в октябре он попытается подписать капитуляцию. Чтобы не допустить этого, у нас есть пять-шесть месяцев. И да, мы планируем акции протеста, акции неповиновения», — заявил Сагателян.