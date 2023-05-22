Бакинский вуз о фанате армянских футболистов: У нас такие не работают

Накануне haqqin.az сообщал, что в Баку во время футбольного матча среди любительских команд на поле вышел мужчина в майке английского футбольного клуба «Арсенал» с фамилией «Мхитарян» на спине.

«Героем дня» оказался некий Агалар Гарибов. На его профиле в соцсетях указано, что он «преподает философию» в Западно-Каспийском университете, Университете Азербайджан.

На аргументы своих оппонентов, что Мхитарян публично выступает против территориальной целостности Азербайджана, поддерживает сепаратистов Карабаха, «философ» заявил, что армяне ему не враги. Одной майки с фамилией «Мхитарян» Гарибову мало, у него дома есть и майка с фамилией еще одного армянского футболиста – игрока ФК «Краснодар» Эдуарда Сперцяна.

В Западно-Каспийском университете haqqin.az сказали, что фанат армянских футболистов в настоящее время у них не работает.

«Два года назад за аналогичные поступки, а именно пропаганду нежелательных идеологий, Гарибов был уволен из вуза. Более того, университет сделал обращение в отношении него в соответствующие органы», - заявили в пресс-службе Западно-Каспийского университета.