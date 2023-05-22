В Физули обнаружили человеческие останки

В Физулинском районе обнаружили человеческие останки. Об этом рассказал директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов.

По его словам, недавно в Физулинском районе вновь были проведены поисковые работы, в ходе которых в районе села Ашагы Сеидахмедли были найдены останки, принадлежащие, предположительно, двум людям.

"Когда саперы, работники прокуратуры и те, кто занимается ремонтно-строительными работами, находят останки, наши сотрудники проводят их изъятие для проведения экспертиз с целью их идентификации, выяснения их принадлежности людям, пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны либо погибшим в последующий период. В целом имеются останки, принадлежащие примерно 300-400 людям, пока сложно установить их точное число, в том числе это останки из могил неизвестных шехидов", - сказал Гасанов.