Зеленский на одной из самых горячих точек фронта Видео; Обновлено 13:40
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой линии обороны Угледар — Марьинка - одной из самых горячих точек фронта.
Зеленский вручил награды украинским морским пехотинцам: «Наградил самых сильных. Почтили память лучших», — сообщил он.
Отметим, что линия Угледар — Марьинка в Донецкой области Украины — один из участков фронта, где идут наиболее активные бои. Российские войска пытаются захватить два этих города, которые разделяет примерно 30 километров, но украинские военные успешно держат оборону.
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Президент Украины Владимир Зеленский отправился на линию столкновения передовых украинских подразделений с российскими войсками. Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.
Он отметил, что прибыл на фронт, чтобы поздравить военных с Днем морской пехоты ВМС ВСУ, который празднуется в Украине 23 мая. Однако Зеленский не уточнил, в какой именно области он находится.