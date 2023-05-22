Госкомиссия о пропавших без вести азербайджанских военнослужащих

Секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов заявил, что шестеро азербайджанских военнослужащих пропали без вести во время Второй Карабахской войны в сентябре 2020 года.

Ахундов отметил, что Государственной комиссией в качестве пропавших без вести в Первой Карабахской войне зарегистрированы 3890 человек. Из них 3171 - военнослужащие, 719 – гражданские лица. Среди гражданских лиц: 71 несовершеннолетний, 267 женщин и 326 пожилых людей. Имеются неопровержимые данные о том, что из общего числа пропавших без вести 872 человека, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей взяты в заложники или остались на оккупированных территориях.