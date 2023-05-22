Обокравшего 50 квартир в Баку мужчину задержали

Как сообщили haqqin.az в МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска и 6-го отдела Бинагадинского районного управления полиции, задержан житель Баку Вагиф Гумбатов, ранее неоднократно судимый за серию краж в поселке Баладжары.

В Бинагадинском районе задержали мужчину, совершившего за последние 9 месяцев около 50 квартирных краж.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что Гумбатов похитил из 7 домов и автомобиля в общей сложности 15 900 манатов, 1 222 турецких лиры, золотые украшения и предметы домашнего обихода на 12 000 манатов.

Помимо этих краж, Вагиф Гумбатов также признался, что за последние 9 месяцев после освобождения украл деньги, золото, украшения и предметы домашнего обихода из около 50 домов в Бинагадинском районе Баку.

Материалы дела были направлены в следственный отдел Бинагадинского РУП.