Баку Еревану: выполняйте свои обязательства, не занимайтесь провокациями

«Решительно осуждаем предвзятые высказывания, которые в очередной раз были озвучены министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном во время пресс-конференции с госминистром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти. Неоднократное повторение армянскими официальными лицами необоснованных утверждений о том, что создание Азербайджаном пограничного пункта пропуска «Лачин» якобы «преграждает путь», «создает гуманитарные проблемы в регионе», «создает трудности в деятельности Международного комитета Красного Креста», является составной частью «политики этнической чистки», - это попытка Армении фальсифицировать реалии. Ясно, что через пункт пропуска в обоих направлениях прозрачно и упорядоченно проходят и армянские жители, и Международный комитет Красного Креста, и российский миротворческий контингент», - говорится в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с провокационными высказываниями главы МИД Армении Арарата Мирзояна во время пресс-конференции с госминистром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «члену Совета Безопасности ООН Великобритании хорошо известно, что Армения в течение почти 30 лет оккупировала территории Азербайджана, совершала массовые убийства и этнические чистки, а также, вопреки призывам 4 резолюций Совета Безопасности ООН, не прекращала оккупацию и отказывалась выводить свои вооруженные силы с территории Азербайджана. Армянская сторона должна отказаться от попыток ввести в заблуждение международную общественность своей повесткой».

В МИД Азербайджана также указали, что «призывы Армении к отправке международной миссии на территорию Азербайджана, всяческие препятствия диалогу азербайджанского правительства с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана, расцениваются как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Если Армения выступает за мир и безопасность в регионе, то должна положить конец подобным вмешательствам».

«Что касается утверждений о наличии армянских военнопленных на территории Азербайджана, отметим, что Азербайджан во многих случаях в одностороннем порядке возвращал Армении захваченных в ходе войны военнопленных. Что касается группы армянских военнослужащих, отправленных Арменией после войны с целью совершения военных провокаций на территории Азербайджана, то армянскому руководству известно, что они не являются военнопленными. Несмотря на то, что Азербайджан, демонстрируя доброжелательность, вернул Армении почти половину лиц из этой группы, армянская сторона отказывается возвращать двух азербайджанских военнослужащих, которые, заблудившись в условиях плохой видимости в непогоду, перешли на территорию Армении. Тем самым Армения наносит удар по усилиям по построению доверия», - говорится в заявлении.

МИД Азербайджана призывает Армению «воздержаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, выполнять взятые на себя обязательства, вместо того, чтобы продолжать необоснованно обвинять Азербайджан, вводить в заблуждение международное сообщество».