«Вагнер» заканчивается»: в ВСУ прокомментировали заявления Пригожина

«Следовательно, чтобы, наверное, сохранить остатки своего личного состава и репутации, ему ничего не остается, кроме того, чтобы придумать такую специальную информационную операцию: мол, я уже победил и ухожу, а дальше пусть разбирается регулярная армия, которую он сам же критикует и говорит, что она ни на что не способна. Вот такая страна сюрреализма», - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Череватый добавил, что за минувшие сутки у «вагнеровцев» было 120 убитых и 144 раненых, поэтому Пригожин понимает, что остатки его главного капитала - ЧВК, благодаря которой он хотел получить какую-то политическую субъектность, исчерпываются.

Также Череватый считает, что у Пригожина есть более важная цель: «Многие аналитики говорят, что Россия приближается к большой смуте. И каждый солидный человек там стремится создать свою ЧВК. У него она уже есть, и у него она пока самая мощная, даже несмотря на те потери, которые им нанесли. Если Пригожину удастся сейчас бежать из Бахмута, то у него будут сильнейшие боевики. Сейчас их можно приравнять к среднестатистической армии стран Центральной или Восточной Европы. Поэтому ему хочется сохранить один из самых мощных своих активов, который поможет ему отстоять свой бизнес, жизнь и будущее».