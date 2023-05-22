Григорян встретился с представителями Пентагона
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с представителями департамента обороны США Китом Филипсом и Патриком Прайором, сообщают армянские СМИ.
В ходе встречи обсуждались вопросы региональной и международной безопасности.
Григорян обсудил с представителями департамента обороны США вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере безопасности.
Напомним, накануне представители Пентагона встретились с министром обороны Армении Суреном Папикяном.
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