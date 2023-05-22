Григорян встретился с представителями Пентагона

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с представителями департамента обороны США Китом Филипсом и Патриком Прайором, сообщают армянские СМИ.

В ходе встречи обсуждались вопросы региональной и международной безопасности.

Григорян обсудил с представителями департамента обороны США вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере безопасности.

Напомним, накануне представители Пентагона встретились с министром обороны Армении Суреном Папикяном.