Синоптики обещают жару до 35 градусов

24 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем - 25-30° тепла, местами воздух прогреется до 32°. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах ожидаются периодические осадки. В отдельных местах вероятны ливни, грозы, выпадение града. В некоторых местах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 30-35°, ночью в горах 8-13° тепла, днем - 13-18° тепла, местами до 23°.