Санду пообещала арестовать Путина

Молдова в соответствии с решением Международного уголовного суда арестует Путина в случае его визита в республику, заявила президент страны Майя Санду в интервью Euronews Romania.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В отношении действующего президента России были выдвинуты обвинения в военном преступлении - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе вторжения России в Украину. После выдачи ордера Путина могут арестовать и передать МУС в любой из 123 стран, ратифицировавших Римский статут, включая Молдову.