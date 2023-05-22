Результаты второго тура президентских выборов в Турции, который пройдет 28 мая, станут известны в течение часа после закрытия избирательных участков. Об этом газете Hürriyet сообщил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Али Ихсан Явуз.

"Бюллетень на 28 мая небольшой, из двух имен. Один конверт, одна урна для голосования. Никаких сложностей нет. Результаты мы получим в течение часа", - сказал он.

Ранее ЦИК Турции сообщал, что предварительные официальные результаты второго тура голосования на выборах президента будут оглашены 29 мая, окончательные - 1 июня, когда они будут опубликованы в правительственном вестнике.

Напомним, во втором туре выборов за президентский пост будут бороться действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, а Кылычдароглу - 44,88%. Еще 5,17% получил политик Синан Оган, который 22 мая объявил о своей поддержке Эрдогана во втором туре голосования.