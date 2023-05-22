Орбан не верит в победу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина не сможет победить без прямого участия войск НАТО.

Орбан в то же время подчеркнул, что вместо эскалации конфликта необходимо сосредоточиться на возможности его мирного урегулирования.

«С учетом факта, что НАТО не готова отправлять войска, очевидно, что возможности победить у украинцев нет. Это моя позиция, я всегда предлагал всем, что вместо того, чтобы пытаться вовлечься в войну еще сильнее, надо остановить эскалацию, и мы должны выступить за мирные переговоры», - сказал Орбан.