Кремль оценил способность истребителей F-16 изменить ход войны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что поставки в Украину истребителей F-16 не способны коренным образом изменить «ситуацию на фронте», сообщают российские СМИ.
При этом Песков отметил, что риски, связанные с передачей самолетов, очевидны.
«По срокам это не нам судить, но очевидно, что продолжается эта спираль по нарастающей по обеспечению различными более совершенными видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить самолеты, но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — сказал представитель Кремля.