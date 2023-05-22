Все ученики и учителя, пострадавшие в результате массового отравления в школе, были доставлены в центральную больницу Шеки. Об этом говорится в заявлении Шеки-Загатальского регионального управления образования.

В связи с инцидентом ответственные сотрудники Шеки-Загатальского регионального управления образования посетили учеников в больнице и постоянно контролируют процесс. Сообщается, что состояние здоровья пострадавших в настоящее время нормализовалось, в ближайшее время они будут выписаны домой.

По предварительным данным, причиной отравления стали работы по дезинфекции, проведенные в школе 19 мая 2023 года. Предположительно, высокая температура воздуха 23 мая стала причиной испарения дезинфицирующих средств, распыленных в подвале административного здания школы, что и вызвало массовое отравление.

В TƏBİB сообщили haqqin.az, что 27 человек (20 женщин, 7 мужчин) госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу. В настоящее время в отделении неотложной медицинской помощи медучреждения им оказывается необходимая помощь.