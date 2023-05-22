Наркоману Керимову дали пять лет и отправили лечиться

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу жителя города, 37-летнего Эльнура Керимова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает haqqin.az, Эльнур Керимов был задержан полицейскими в августе 2021 года. В ходе личного досмотра и обыска в нежилом помещении на территории Гянджи был обнаружен почти килограмм марихуаны.

На допросе Керимов сознался, что собрал кусты конопли на берегу Куры в Шамкирском районе, высушил и спрятал в разрушенном здании. На суде мужчина отказался от своих показаний, заявив, что они были получены под давлением.

Суд приговорил Э.Керимова к пяти годам лишения свободы, а также направил его на принудительное лечение от наркозависимости.