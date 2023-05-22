«Уничтожать как крыс»: Медведев выступил с очередным заявлением

«Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать», — цитируют Медведева российские СМИ.

Заверения Украины о том, что Киев не участвовал в нападении на Белгородскую область, так как проводили ее россияне, Медведев назвал «абсолютным враньем».

«Ответственность за них несет киевский режим, а в конечном счете — его спонсоры за океаном. То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочими. Это их ответственность прямая и непосредственная», — заявил зампред российского Совбеза.

Группа военных проникла в Грайворонский городской округ Белгородской области РФ накануне днем, 22 мая. Были обстреляны более десяти населенных пунктов, ранения получили 12 человек, власти отселили местных жителей. В регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО). Операция в области продолжается. В Киеве заявили об отсутствии «непосредственного отношения» к атаке. Кремль сообщил о «глубокой озабоченности» в связи с происходящим. На вопрос о том, почему до сих пор продолжается зачистка региона от «диверсантов», Песков ответил, что «это тема для правоохранителей».