Онлайн-кредит для бизнесменов от Банка ABB

Банк ABB, являющийся надежным партнером предпринимателей, представил новое решение для того, чтобы сделать финансовые услуги еще более удобными и доступными. Теперь и частные предприниматели смогут получить в Банке ABB кредиты, заказав онлайн.

Каждый частный предприниматель, оборот которого проходит через банковские счета, воспользуясь данной возможностью, может заказать в режиме онлайн кредитный продукт банка «Мгновенная поддержка партнеров». Для этого действующий клиент банка, осуществив вход в систему Интернет-банкинга, оформляет заказ, а новый клиент делает заказ после прохождения процесса «Стань клиентом».

Таким образом, предприниматель максимум в течение 2-х дней без посещения банка получает кредит на выгодных условиях.

Это предложение банка ABB создает для частных предпринимателей достаточно преимуществ:

- Заявки легко отправляются в банк;

- Заказы анализируются в оперативном порядке;

- Документация ведется в электронном формате;

- Требование минимального количества документов.

В период кампании, которая продлится до 18 августа, предприниматели, обратившиеся за онлайн-кредитом, смогут получить кредит по годовой процентной ставке 13%. Кроме того, с них не взимается плата за обслуживание.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/ или в справочном центре № 937, а также на официальной странице в Facebook.