Агдамское вино стало брендом

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) провело государственную регистрацию товарного знака и географического указания «Агдамское вино», сообщает агентство.

«Товарный знак «Агдамское вино» зарегистрирован в целях обеспечения производства и экспорта традиционного агдамского вина при условии сохранения его репутации и качества. На данном этапе разработаны и утверждены правила использования традиционной торговой марки «Агдамское вино», - сообщает AZPROMO.

Агентство отмечает, что предприниматели, желающие заняться производством указанного вина, согласно правилам, должны обратиться в AZPROMO.

«Предпринимателям, не получившим права на использование товарного знака «Агдамское вино», не разрешается производить это вино и использовать данный товарный знак», - подчеркнули в агентстве.