Прокурор просит 20 лет для убийцы подростка

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс по уголовному делу 20-летнего дзюдоиста Руслана Сафиханова, обвиняемого в совершении убийства в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Шаган.

Как стало известно haqqin.az, на заседании суда выступил гособвинитель, который потребовал приговорить Сафиханова к 20 годам тюремного заключения.

Судебный процесс продолжится 5 июня.

Трагический инцидент произошел в ноябре прошлого года во время турнира по дзюдо в Олимпийском спортивном комплексе. Житель Сумгаита 20-летний Руслан Сафиханов в ходе ссоры на почве личных отношений нанес смертельные ножевые ранения жителю Евлаха 16-летнему Турану Рустамову. Сафиханову предъявлено обвинение по статье 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) УК Азербайджана.