Обсуждено взаимодействие между Арменией и НАТО

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился со спецпредставителем генсекретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны также обсудили вопросы стабильности и безопасности на Южном Кавказе, а также взаимодействие между Арменией и НАТО.

«Была отмечена важность действенных шагов со стороны заинтересованных в региональной стабильности акторов», - говорится в сообщении.