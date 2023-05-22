Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 16:03

Как-то раз еще весной 2022 года один мой приятель, хорошо знакомый с украинскими реалиями, сказал мне: «Ты даже не представляешь себе, что это за народ такой, украинцы! Они не оставят русских в покое, они им всю кровь выпьют! Россия еще сто раз пожалеет, что совершила такую глупость…» Откровенно говоря, тогда на фоне героического сопротивления украинцев мне казалось, что приятель все-таки выдает желаемое за действительное. И в самом деле, весной 2022 года большинство было уверено, что Киев отстоит основные территории, сохранит независимость, продолжит процесс евроинтеграции, но уж точно не станет бороться за возвращение России к границам 1991 года. Что было, кстати, вполне логично, учитывая, что мобилизационный потенциал России в три раза превышал людские ресурсы Украины. К тому же у кого повернется язык упрекнуть украинцев за готовность получить мир в обмен на территории? Они и так уже сделали больше, чем кто-то мог себе представить.

В то же время нельзя не оценить чувство юмора украинской стороны, заявившей, что «танки можно купить в любом российском магазине». Это, как говорится, алаверды на заявления российских властей в 2014 году о том, что донецкие шахтеры и трактористы покупали современную бронетехнику исключительно за свой счет или отбирали ее у регулярной армии Украины. Так или иначе, но белгородская операция продемонстрировала, что реальность изменилась. Россия даже не скрывает, что хочет заморозить активные военные действия на нынешних позициях и выйти из войны с более или менее сохранившимся лицом, осознав, наконец, какую глупость она совершила, вторгнувшись в страну с 40-миллионным населением. Путин не посмотрит в сторону Украины Сейчас многие говорят, что если Путин сумеет получить мир на своих условиях, то использует передышку по максимуму и через несколько лет вновь ударит по Украине. А вот я почему-то уверен в другом: если конфликт будет в ближайшее время заморожен, Путин даже смотреть в сторону Украины не будет. Ибо, выбравшись кое-как сухим из воды, больше в Украину уже не сунется – слишком жестокий был урок!

Но теперь нос, что называется, воротит Киев. Белгородский инцидент наглядно подтвердил правоту моего приятеля – украинцы становятся для россиян ночным кошмаром. Отныне российские матери будут пугать своих детей, приговаривая: «Не будешь есть кашу, придут хохлы и заберут тебя». Я это к тому, что даже если Россия каким-то образом добьется «заморозки» военных действий, украинцы ее в покое уже не оставят. Корейский вариант, предусматривающий 38-ю параллель и мир на десятилетия, тут определенно не сработает – это будет вечная партизанщина, постоянная головная боль на границе. Могу себе представить настроения, царящие сейчас в Кремле и вокруг него. Наверняка кусают локти, и есть от чего. До 24 февраля Россия была важным игроком в международной политике, повторяя как мантру фразу, о которой мечтали поколения великороссов, – «Нас снова боятся!» Да, их действительно боялись. Боялись непобедимой армии, боялись потерять неисчерпаемый поток нефти, газа и других природных ресурсов, боялись арсеналов ядерного оружия, способного уничтожить весь мир несколько раз. И не просто боялись, но и предупреждали страны, имевшие какие-то разногласия с Россией: «Молчите, не высказывайте вслух свои претензии! А то ведь, не дай Бог, Путина разозлите и тогда…» Дошло до полного абсурда, когда страны, в отношении которых существовал риск военной конфронтации с Москвой, Запад отказывался вооружать – боялись грозного рыка Москвы. Например, Грузии после августа 2008 года Запад отказывался продавать даже стрелковое оружие. Логика, конечно, поразительная!

Это все равно, что футбольной команде запретить выводить на поле вратаря, поскольку команда-соперник может на это обидеться. И в самом деле, зачем вам вратарь? Что за каприз такой странный? Маскировалась эта страусиная политика дипломатической формулировкой «не углублять эскалацию». То есть поскольку на вашу страну могут напасть, то у вас может возникнуть в высшей степени странное, нелогичное желание сопротивляться или, не приведи Господь, дать агрессору отпор. Словом, абсурд полный. Но если вдруг вас все-таки посетит эта деструктивная идея, то не беспокойтесь – оружия у вас просто не будет. «Так что, не мудрствуя лукаво, просто сразу сдавайтесь России», - советовали многоопытные западные консультанты и дипломаты. Животный страх перед Путиным и Россией привел к тому, что Запад фактически отобрал у стран, географически расположенных в подбрюшье России, их священное право защищать свой суверенитет. Пройдут десятилетия, и этот извращенный ход мыслей - не давать той или иной стране оружие, чтобы она не смогла оказать сопротивление агрессору - войдет в анналы мировой истории как позорный символ пораженчества и трусости. В общем, до Украины Россию боялись. Боялись по-страшному, до унизительных заискиваний и дрожи в коленках. Иначе откуда бы у Путина появилась эта демонстративная манера опаздывать на встречи с западными коллегами? Он ведь никогда не позволял себе подобное с Си Цзиньпином или Эрдоганом. Поскольку понимал – с этими такой номер не пройдет. А вот с европейцами и американцами – нормально. Утрутся и пойдут дальше. Впрочем, страх перед Россией – это еще не все. Было и другое. Скорбные мысли после пророческих слов Были очереди от транснациональных компаний за право открыть предприятие в России. Был неисчерпаемый поток западных инвестиций и открытие филиалов предприятий крупнейших брендов, на территории России собирали автомобили почти все знаменитые производители – «БМВ», «Фольксваген», «Ниссан», «Тойота», «Ауди»... Несмотря на санкции за Крым, невзирая на напряженные отношения с Западом, из Европы и США в Россию широким потоком текли деньги, передавались новейшие технологии, поднималась и совершенствовалась сфера IT. Не говоря уже про нефть и газ, которые исправно продавались в Европе. При этом сами европейцы даже не помышляли о диверсификации поставок – ну, идут энергоносители из России, и пусть идут, от добра добра не ищут. Признаком беспринципности и ангажированности европейской политики был и газопровод «Северный поток-2», построенный, несмотря на многочисленные протесты с самых разных сторон. Понятно, что вся эта «манна небесная» не миновала и простых россиян, которые хоть и не сильно, но разбогатели, стали жить лучше, чем когда-либо в истории России – потребительский бум, кредиты, бытовая техника, квартиры, новенькие автомобили, гаджеты, приложения, поездки за рубеж... В общем, все у них было. Казалось бы, самое время жить и радоваться жизни, гордиться своим статусом и не мешать жить другим.