Путин больше не посмотрит в сторону Украины главная тема

Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az

Как-то раз еще весной 2022 года один мой приятель, хорошо знакомый с украинскими реалиями, сказал мне: «Ты даже не представляешь себе, что это за народ такой, украинцы! Они не оставят русских в покое, они им всю кровь выпьют! Россия еще сто раз пожалеет, что совершила такую глупость…»

Откровенно говоря, тогда на фоне героического сопротивления украинцев мне казалось, что приятель все-таки выдает желаемое за действительное. И в самом деле, весной 2022 года большинство было уверено, что Киев отстоит основные территории, сохранит независимость, продолжит процесс евроинтеграции, но уж точно не станет бороться за возвращение России к границам 1991 года. Что было, кстати, вполне логично, учитывая, что мобилизационный потенциал России в три раза превышал людские ресурсы Украины. К тому же у кого повернется язык упрекнуть украинцев за готовность получить мир в обмен на территории? Они и так уже сделали больше, чем кто-то мог себе представить.

Если Россия каким-то образом добьется «заморозки» военных действий, украинцы ее в покое уже не оставят

В то же время нельзя не оценить чувство юмора украинской стороны, заявившей, что «танки можно купить в любом российском магазине». Это, как говорится, алаверды на заявления российских властей в 2014 году о том, что донецкие шахтеры и трактористы покупали современную бронетехнику исключительно за свой счет или отбирали ее у регулярной армии Украины.

Так или иначе, но белгородская операция продемонстрировала, что реальность изменилась. Россия даже не скрывает, что хочет заморозить активные военные действия на нынешних позициях и выйти из войны с более или менее сохранившимся лицом, осознав, наконец, какую глупость она совершила, вторгнувшись в страну с 40-миллионным населением.

Путин не посмотрит в сторону Украины

Сейчас многие говорят, что если Путин сумеет получить мир на своих условиях, то использует передышку по максимуму и через несколько лет вновь ударит по Украине. А вот я почему-то уверен в другом: если конфликт будет в ближайшее время заморожен, Путин даже смотреть в сторону Украины не будет. Ибо, выбравшись кое-как сухим из воды, больше в Украину уже не сунется – слишком жестокий был урок!

«Молчите, не высказывайте вслух свои претензии! А то ведь, не дай Бог, Путина разозлите и тогда…»

Но теперь нос, что называется, воротит Киев. Белгородский инцидент наглядно подтвердил правоту моего приятеля – украинцы становятся для россиян ночным кошмаром. Отныне российские матери будут пугать своих детей, приговаривая: «Не будешь есть кашу, придут хохлы и заберут тебя».

Я это к тому, что даже если Россия каким-то образом добьется «заморозки» военных действий, украинцы ее в покое уже не оставят. Корейский вариант, предусматривающий 38-ю параллель и мир на десятилетия, тут определенно не сработает – это будет вечная партизанщина, постоянная головная боль на границе.

Могу себе представить настроения, царящие сейчас в Кремле и вокруг него. Наверняка кусают локти, и есть от чего.

До 24 февраля Россия была важным игроком в международной политике, повторяя как мантру фразу, о которой мечтали поколения великороссов, – «Нас снова боятся!»

Да, их действительно боялись. Боялись непобедимой армии, боялись потерять неисчерпаемый поток нефти, газа и других природных ресурсов, боялись арсеналов ядерного оружия, способного уничтожить весь мир несколько раз. И не просто боялись, но и предупреждали страны, имевшие какие-то разногласия с Россией: «Молчите, не высказывайте вслух свои претензии! А то ведь, не дай Бог, Путина разозлите и тогда…»

Дошло до полного абсурда, когда страны, в отношении которых существовал риск военной конфронтации с Москвой, Запад отказывался вооружать – боялись грозного рыка Москвы. Например, Грузии после августа 2008 года Запад отказывался продавать даже стрелковое оружие.

Логика, конечно, поразительная!

Дошло до полного абсурда, когда страны, в отношении которых существовал риск военной конфронтации с Москвой, Запад отказывался вооружать – боялись грозного рыка Москвы

Это все равно, что футбольной команде запретить выводить на поле вратаря, поскольку команда-соперник может на это обидеться. И в самом деле, зачем вам вратарь? Что за каприз такой странный?

Маскировалась эта страусиная политика дипломатической формулировкой «не углублять эскалацию». То есть поскольку на вашу страну могут напасть, то у вас может возникнуть в высшей степени странное, нелогичное желание сопротивляться или, не приведи Господь, дать агрессору отпор. Словом, абсурд полный. Но если вдруг вас все-таки посетит эта деструктивная идея, то не беспокойтесь – оружия у вас просто не будет. «Так что, не мудрствуя лукаво, просто сразу сдавайтесь России», - советовали многоопытные западные консультанты и дипломаты. Животный страх перед Путиным и Россией привел к тому, что Запад фактически отобрал у стран, географически расположенных в подбрюшье России, их священное право защищать свой суверенитет.

Пройдут десятилетия, и этот извращенный ход мыслей - не давать той или иной стране оружие, чтобы она не смогла оказать сопротивление агрессору - войдет в анналы мировой истории как позорный символ пораженчества и трусости.

В общем, до Украины Россию боялись. Боялись по-страшному, до унизительных заискиваний и дрожи в коленках. Иначе откуда бы у Путина появилась эта демонстративная манера опаздывать на встречи с западными коллегами? Он ведь никогда не позволял себе подобное с Си Цзиньпином или Эрдоганом. Поскольку понимал – с этими такой номер не пройдет. А вот с европейцами и американцами – нормально. Утрутся и пойдут дальше.

Впрочем, страх перед Россией – это еще не все. Было и другое.

Скорбные мысли после пророческих слов

Были очереди от транснациональных компаний за право открыть предприятие в России. Был неисчерпаемый поток западных инвестиций и открытие филиалов предприятий крупнейших брендов, на территории России собирали автомобили почти все знаменитые производители – «БМВ», «Фольксваген», «Ниссан», «Тойота», «Ауди»...

Несмотря на санкции за Крым, невзирая на напряженные отношения с Западом, из Европы и США в Россию широким потоком текли деньги, передавались новейшие технологии, поднималась и совершенствовалась сфера IT. Не говоря уже про нефть и газ, которые исправно продавались в Европе. При этом сами европейцы даже не помышляли о диверсификации поставок – ну, идут энергоносители из России, и пусть идут, от добра добра не ищут.

Признаком беспринципности и ангажированности европейской политики был и газопровод «Северный поток-2», построенный, несмотря на многочисленные протесты с самых разных сторон.

Понятно, что вся эта «манна небесная» не миновала и простых россиян, которые хоть и не сильно, но разбогатели, стали жить лучше, чем когда-либо в истории России – потребительский бум, кредиты, бытовая техника, квартиры, новенькие автомобили, гаджеты, приложения, поездки за рубеж...

В общем, все у них было. Казалось бы, самое время жить и радоваться жизни, гордиться своим статусом и не мешать жить другим.

Почему же Путин не опаздывал на встречи с Си и Эрдоганом?

Но нет, им было мало!

Стране с территорией в 17 миллионов квадратных километров не хватило в XXI веке собственной земли, и она решила заполучить чужую. Причем сразу и полностью вместе с населением.

Даже думать не хочу, посещают или нет кремлевских небожителей скорбные мысли о том, зачем им вообще понадобилось лезть в Украину. Потому, что поздно пить «Боржоми», когда почки уже не функционируют! Думать об этом надо было до 23 февраля 2022 года.

А после 24-го это уже бесполезно!

На фоне настоящего хаоса в Белгородской области я вновь вспоминаю голос моего приятеля: «Русские не знают, во что влезли. Украинцы не оставят их в покое, они выпьют их кровь и заставят пожалеть о том, что начали эту войну».

Пророческие слова!