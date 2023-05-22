Глава внешней разведки Германии: Путину пока ничего не угрожает

Разногласия в российском обществе относительно войны в Украине не представляют угрозы для президента РФ Владимира Путина, считает глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

«Уровень критики действующей власти в российском обществе соответствует обычному, поэтому об ослаблении позиций российского президента говорить пока не приходится», - считает Бруно Каль. Его слова приводит BBC.

«Мы не видим никакого раскола в системе Путина», - сказал глава внешней разведки Германии.

Выступая в Федеральной академии политики безопасности (BAKS), Бруно Каль также отметил, что Москва располагает достаточными запасами оружия для продолжения войны, нет недостатка в мобилизованных и добровольцах. «Россия все еще способна вести долгую войну», - отметил он.

Бруно Каль убежден, что если Запад не будет оказывать помощь Украине в соответствии с тщательно продуманным планом, то Россия, вероятнее всего, будет делать ставку на долгую войну.

Глава внешней разведки Германии также добавил, что его служба знала о готовящемся вторжении России в Украину за две недели до начала военных действий.