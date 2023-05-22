Начинается суд над нечистоплотным таможенником
Завершено предварительное расследование по уголовному делу бывшего заместителя начальника бакинского отделения объединения «Азертерминалкомплекс» Государственного таможенного комитета Фахраддина Гулиева.
Как стало известно haqqin.az, уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Хафиза Алиева. Подготовительное заседание суда назначено на 31 мая.
В ходе предварительного следствия были выявлены основания для подозрения в том, что Фахраддин Гулиев, работая в указанной должности, присвоил имущество на сумму более 70 тысяч манатов. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество) УК Азербайджана.
Потерпевшей стороной признан Государственный таможенный комитет.