Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел провели операцию в Сабирабадском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации,в ходе операции был задержан ранее судимый Шакир Абдуллаев, проживающий на территории Сабирабадского района. Во время осмотра дома были обнаружены и изъяты 1 пистолет Макарова, 2 магазина патронов, 1 винтовка модели «ТОЗ-8» и в общей сложности 138 патронов различного калибра.

По факту в управлении следствия и дознания возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В отношении Шакира Абдуллаева избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.