Россия с помощью «специальной военной операции» старается прекратить войну, развязанную девять лет назад, заявил президент РФ Владимир Путин, которого цитируют российские СМИ.

На церемонии вручения госнаград во вторник глава российского государства заявил: «Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет! Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства, но от этого они не перестали быть нашими людьми».

По словам Путина, «Россия делает все для того, чтобы защитить их. И, конечно, будет делать для этого все».