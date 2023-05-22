Франция готова предоставить гарантии безопасности Украине

Власти Франции выражают свою готовность заключить соглашение с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности совместно с партнерами по Североатлантическому альянсу, сообщили во французском МИД.

«Франция готова заключить соглашения с Украиной с целью предоставить ей гарантии безопасности», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США, Великобритания, Германия и Франция могут вступить в соглашение по безопасности для Украины.

В материале говорится, что чиновники в ряде европейских стран согласны с планом по безопасности для Киева, который будет основан на ряде двусторонних заверений.