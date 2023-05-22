Azeronline создала возможность для подключения 20 000 домов к высокоскоростному интернету в Гяндже

Проект «Азербайджан Онлайн», запущенный с целью обеспечения жителей современным и высокоскоростным интернетом в любом уголке Азербайджана, сегодня успешно продолжается и расширяет свои масштабы. В рамках указанного проекта ООО Azeronline BM одновременно осуществляет строительные работы в городах и селах, расположенных в различных географических районах Азербайджана, для предоставления жителям услуг качественного оптоволоконного интернета на базе технологии GPON (Гигабитные пассивные оптические сети - Gigabit Passive Optical Networks).

Уже с первых месяцев 2023 года, по завершении строительства сети, начался процесс подключения к сети Azeronline древней столицы Азербайджана - города Гянджа. До 20 тысяч домов в Гяндже, третьем по численности населения городе страны, будут подключены к оптоволоконному интернету Azeronline. В рамках проекта, запущенного в последние месяцы прошлого года, уже завершены ремонтно-строительные работы в некоторых районах Гянджи. Кроме того, начат процесс подключения в Ходжалинском, Кельбаджарском городках для беженцев, а также в поселке Джавадхан, охватывающих в общей сложности 5 100 домов. В первые дни подключения команда Azeronline с живой музыкой и подарками посетила новый жилой комплекс «Кельбаджар», построенный для вынужденных переселенцев, и была с интересом встречена местными жителями. Желающие воспользоваться услугой имели возможность зарегистрироваться на месте и подключиться к услуге в короткие сроки.

В настоящее время более 1000 домов в Гяндже являются активными пользователями услуги оптоволоконного интернета Azeronline. До конца этого года также планируется подключение домов к оптоволоконной сети в поселке Мехсети и селе Гаджимеликли. Тем самым около 15 тысяч домов получат возможность пользоваться качественным и скоростным интернет-сервисом на основе технологии GPON.

В соответствии со стратегией компании, миссия которой - сделать высокоскоростное интернет-соединение доступным для населения во всех уголках Азербайджана, успешно осуществляются работы по строительству сетей и подключению абонентов даже в самых отдаленных населенных пунктах.

Интернет-соединение, предлагаемое ООО Azeronline BM, отличается от других особыми преимуществами. Эти преимущества включают быструю установку, бесперебойный интернет, беспроводное подключение и надежное соединение. Ежемесячная абонентская плата начинается от 15 манатов, в зависимости от выбранного абонентом тарифного пакета.

Колл-центр ООО Azeronline BM принимает более 28 тысяч звонков в месяц и обеспечивает активное обслуживание клиентов в режиме 24/7. Для подключения к оптоволоконному интернету на основе GPON и получения более подробной информации о других услугах достаточно позвонить по номеру 8220 или (+994 12) 450-20-20 со стационарных номеров. Также желающие стать пользователем оптического интернета могут зарегистрироваться на нашей онлайн-странице.

Совместное предприятие ООО Azeronline BM основано 29 декабря 1999 года СП Azercell Telekom. Будучи одной из первых компаний интернет-провайдеров, созданных в Азербайджане, Azeronline в настоящее время предоставляет интернет-услуги, такие как FTTx (Fiber to the X), Simsiz və Ayrılmış xətt (беспроводная и отсоединенная линия), на основе современных технологий, как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов. В число покупателей услуг компании, клиентская база которой составляет более 70 тысяч человек, входят крупные компании, банки, а также государственные учреждения.