Министр здравоохранения на сессии ВОЗ рассказал о минном терроре Армении

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выступил на пленарном заседании 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Поприветствовав участников мероприятия, Теймур Мусаев поздравил руководство и коллектив Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по случаю 75-летия создания организации. В своем выступлении министр подчеркнул исключительную роль в развитии и достижениях современной системы здравоохранения Азербайджана, а также активное участие республики в работе Всемирной организации здравоохранения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Министр довел до сведения участников пленарного заседания, что в результате 44-дневной Отечественной войны в 2020 году были освобождены оккупированные территории Азербайджана.

«В настоящее время проводится широкомасштабная работа по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, а также власти страны предпринимают усилия для скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои родные дома. Однако массовое минирование освобожденных территорий создает серьезные препятствия для их безопасного возвращения. После окончания войны более 300 граждан страны, большинство из которых мирные жители, погибли или получили серьезные ранения в результате подрыва на минах на освобожденных территориях. Хотелось бы обратить внимание мировой общественности на проблему минного терроризма в контексте международного права и ее влияние на систему здравоохранения», - сказал Мусаев.

Министр с сожалением отметил, что представитель Армении в очередной раз выдвинул безосновательные обвинения в адрес Азербайджана по политическому вопросу, не имеющему никакого отношения к повестке дня ВОЗ: «Азербайджан считает высказанные мнения относительно попыток посягательства на суверенную территорию Армении безпочвенными и категорически отвергает их. Присутствие на территории Азербайджана более десяти тысяч армянских военнослужащих является основным источником напряженности в регионе и угроз безопасности для азербайджанцев.

Армения неправомерно использовала Лачинскую дорогу для ротации своих вооруженных сил, дислоцированных в Азербайджане, снабжала их боеприпасами и оружием, закладывала мины, на регулярной основе организовывала незаконные визиты граждан третьих стран в Азербайджан».