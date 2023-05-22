Песков об ожиданиях от переговоров Алиева и Пашиняна

Россия рассчитывает на результативность встречи лидеров Азербайджана и Армении в Москве, об этом азербайджанским журналистам на полях круглого стола «Россия – Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает АЗЕРТАДЖ.

Комментируя предстоящую встречу в Москве президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Песков отметил: «Москва хотела бы рассчитывать на результативность. В какой степени переговоры будут результативными – покажет время».

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу в Москве 25 мая.