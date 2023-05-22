Медведев требует от США компенсации
США должны компенсировать России ущерб за разрушение Бахмута (город в Донецкой области Украины), заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передают российские СМИ.
По его словам, Вашингтон также обязан компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков».
«Пусть возвращают средства, или, как минимум, наделяют средствами, для восстановления Бахмута, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены «с их помощью». На их деньги», — сказал Медведев.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!