В рамках 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым проводит двусторонние встречи с министрами здравоохранения стран-членов и другие рабочие мероприятия.

Так, в рамках сессии состоялась встреча с делегацией во главе с министром общественного здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов Эрнстом Кейперсом. Указав на успешное сотрудничество во многих сферах, в том числе и в области здравоохранения и медицинской науки, Теймур Мусаев отметил, что есть большой потенциал для обмена опытом между национальными институтами общественного здравоохранения: «Система здравоохранения Нидерландов, благодаря сочетанию высокого качества медицинского обслуживания и доступности медицинских услуг для всех слоев населения, по праву считается одной из лучших в Европе. Помимо этого, Нидерланды являются одной из лидирующих стран по разработке, производству и реализации медицинского оборудования». В свою очередь, Эрнст Кейперс также выразил заинтересованность в налаживании эффективных взаимодействий между министерствами, подчеркивая, что для повышения эффективности системы здравоохранения двух стран есть все необходимые инструменты по взаимодействию в сфере медицинского образования.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, применению академических практик в области трансплантологии, реализации совместных проектов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также азербайджанская делегация провела встречу с вице-президентом, глобальным директором по взаимодействию с правительственными и общественными структурами компании Royal Philips (мировой лидер по разработке и производству медицинского оборудования) Ян-Виллемом Шейгрондом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества. Также состоялся широкий обмен мнениями по внедрению производимого Royal Philips высокотехнологичного оборудования в здравоохранении Азербайджана и использованию достижений ноу-хау нидерландской компании в ходе медицинских исследований в нашей стране.