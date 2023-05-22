Азербайджан вносит изменения в правила поступления на военную службу

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила поступления на действительную военную службу по контракту". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

В постановлении указывается, что после заключения нового контракта с военнослужащими (за исключением лиц, переведенных в кадровый офицерский состав), выбранными для продолжения действительной военной службы на должностях, перечень которых определен Министерством обороны в азербайджанской армии по видам войск (сил), они будут назначены на указанные должности по согласованию сторон.

Отмечается, что при повторном заключении контракта в порядке, указанном в пункте 3.12-1 настоящего правила, действующее соглашение будет считаться расторгнутым.