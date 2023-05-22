Чавушоглу: Если Эрдоган победит, первым делом он приедет в Азербайджан
Азербайджан станет первой страной, которую посетит действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в случае победы во втором туре президентских выборов․ Об этом Report заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, в случае переизбрания Эрдогана президентом, первой зарубежной страной, которую он посетит, станет Азербайджан.
"Всегда первый визит совершается в Азербайджан и Турецкую Республику Северного Кипра. Так было всегда", - сказал Чавушоглу.
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