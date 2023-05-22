Американскому журналисту продлили арест
Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей задержанному за шпионаж корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщают российские СМИ.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 23 мая срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, продлен на три месяца и одни сутки, то есть до 30 августа 2023 года", - сообщили в суде.
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