Данилов прокомментировал «взятие» Бахмута

Защита Бахмута (город в Донецкой области Украины), которая продолжается уже десять месяцев, является успешной оборонительной операцией, об этом в комментарии CNN заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов отметил, что слова россиян о полной оккупации Бахмута являются ложными, поскольку часть города все еще находится под контролем Украины.

"Это - наша стратегическая оборонительная операция, которая проходит для нас успешно, учитывая, что мы 10 месяцев удерживаем эту территорию, где мы каждый день их уничтожали. Они не могут взять Бахмут 10 месяцев. Чем они могут похвастаться?", - подчеркнул Данилов.

По его словам, на Бахмутском направлении было ликвидировано большое количество российских военнослужащих, причем не только наемников ЧВК "Вагнера", но и спецназа, ВДВ, представителей других родов войск.