В Бухаресте состоялось 7-е заседание совместной азербайджано-румынской межправкомиссии по торгово-экономическим отношениям и научно-техническому сотрудничеству.

На заседании межправкомиссии Сахиль Бабаев сообщил, что отношения между странами развиваются из года в год: двусторонний товарооборот в прошлом году увеличился почти в два с половиной раза, и расширение отношений является основным приоритетом.

Первым делом азербайджанская делегация во главе с сопредседателем межправкомиссии, главой Минтруда Сахилем Бабаевым встретилась с премьер-министром Румынии Николае-Йонелом Чуке. На встрече было подчеркнуто, что отношения между странами поднялись на уровень стратегического партнерства. Была отмечена важная роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. Состоялся обмен мнениями о будущем сотрудничестве в различных сферах.

Сопредседатель комиссии от Румынии, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску отметил, что его страна придает особое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном, и что с обеих сторон в этой сфере ведется важная работа.

На встрече, в которой приняли участие министр экономики Румынии Флорин Мариан Спэтару и министр труда и социальной солидарности Румынии Мариус-Константин Будай, обсуждалось углубление сотрудничества в области энергетики, а также в сферах транспорта, сельского хозяйства, образования, гуманитарной, инфраструктурной, строительной и социальной сферах.

Отмечена важность расширения сотрудничества между Бакинским международным морским торговым портом и морским портом Констанца, а также значение Алятской свободной экономической зоны.

Затем был подписан протокол по итогам 7-го заседания комиссии. В документе отражены приоритеты сотрудничества двух стран в различных сферах.

После состоялся румынско-азербайджанский бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран. В бизнес-форуме приняли участие 14 организаций и компаний из Азербайджана и 25 из Румынии.