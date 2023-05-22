Чеченцы накажут русского за сожжение Корана

Суд над Никитой Журавелем, задержанным за сожжение Корана возле мечети в Волгограде, пройдет в Чечне. Там же 19-летний Журавель будет отбывать наказание в случае обвинительного приговора. Об этом сообщил во вторник министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев.

"Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона", – заявил Дудаев.

Как передает ЧГТРК «Грозный», в столице Чечни прошел митинг против сожжения Корана, в котором приняли участие около 60 тыс. человек. Отмечается, что в Грозный приехали мусульмане из многих республик России, чтобы выразить протест против сожжения Корана волгоградцем.