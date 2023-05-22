До создания Украинской Советской Социалистической республики (УССР) Украины «не было в истории человечества». Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с председателем Конституционного суда страны Валерием Зорькиным.

Зорькин показал Путину карту, которая была составлена в XVII веке во Франции, однако на карте Украину не нашли.

«Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины «не было в истории человечества», — сказал Путин.