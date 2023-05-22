Азербайджан и Болгария обсудили сотрудничество в области военного образования

Делегации был представлен брифинг, посвященный истории, направлениям деятельности, структуре и предстоящим задачам Национального университета обороны и других военных учебных заведений при нем.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, генерал-лейтенант Г.Пириев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Болгарией строятся на дружбе и плодотворном сотрудничестве.

Ректор Национального университета обороны Министерства обороны Азербайджана генерал-лейтенант Гейдар Пириев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане ректором Национального университета обороны Болгарии генерал-майором Иваном Маламовым.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, была сделана памятная фотография.

Затем болгарские гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева. Сначала были посещены памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и мемориальный комплекс, воздвигнутый в память о военнослужащих института, погибших в 44-дневной Отечественной войне, и возложены цветы.

В музее на территории Военного института гости ознакомились с фотостендом, отражающим жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем делегация ознакомилась с территорией учебного заведения, учебными корпусами, материально-технической базой, условиями, созданными здесь для курсантов, понаблюдала за проводимым учебным процессом.