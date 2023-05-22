Украина бомбит еще одну область России

В Курской области России беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. Об этом глава региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате этого обесточены три села Плехово, Гуево и Горналь, которые расположены у границы с Сумской областью Украины.

«В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Никто из жителей не пострадал», — сказал Старовойт.

Ранее в Курской области без света остались три села Корнеевского района, в которых проживают более 400 человек. Это произошло после атаки села Гордеевка. На данный момент электроснабжение восстановлено.